Jak se omezí pohyb a kde se ukrýt? Expert řekl, co přijde, kdyby v Česku začala válka

“Je jich určitě málo a nemyslím, že s tím v dohledné době můžeme něco dělat,” říká ředitel odboru ochrany obyvatelstva a krizového řízení hasičů Miroslav Lukeš, jak je to s úkryty pro Čechy v případě válečného konfliktu. Jak by měly vypadat ty improvizované a co by měli obyvatelé v případě propuknutí války dělat? Co je náš největší prohřešek, pokud jde o přípravu na krize nebo živelné katastrofy?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 00:08-07:25 Jak vážně berou Skandinávci hrozbu války a jak možná rizika vnímají Češi? Změnil se přístup obyvatel k civilní obraně po začátku války na Ukrajině a pro kolik procent z nich jsou v Česku použitelné úkryty? 07:25-13:30 Jsme blíž zapojení do válečného konfliktu, než jsme kdy byli, a co v české brožuře, která obyvatele připravuje na výjimečné události, je? Vědí Češi, co v krizových situacích dělat, a měl by být každý tak trochu prepper (lidé, kteří se aktivně a systematicky připravují na stav nouze či mimořádné události, pozn. red.)? 13:30-22:15 Jsme v Česku připraveni na jadernou hrozbu a co je v takové chvíli potřeba dělat? Co je vhodné si do improvizovaného úkrytu připravit a jak se liší příprava na možný výbuch atomové bomby oproti přípravě na konvenční válku? 22:15-26:29 Jakou cestou se obyvatelé mohou o nadcházejícím nebezpečí dozvědět a na co všechno se lze ze strany státu spolehnout?