Pastoral Brothers: Demokracii máme nastavenou dobře. Proroka Babišiáše znovu ustojíme

"Bůh nám dal svobodnou vůli a teď nám do toho nezasahuje, ale už jsou věci, které jsou natolik za hranou, že si říkám: Už by to chtělo, pane bože," říká evangelický farář Jakub Helebrant, který je s kolegou Karlem Müllerem součástí dua Pastoral Brothers. Společně glosují náboženství i politiku. Co si myslí o prorokovi "Babišiášovi" a co čekat po podzimních volbách? A jak vypadá ráj a peklo?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 00:08-07:27 Co byl pro evangelické faráře Pastoral Brothers nejsilnější moment roku 2024 a co bylo naopak největším zklamáním? Proč faráři často glosují politiku a jak na to reagují lidé v evangelické církvi? 07:27-13:30 Přemýšleli někdy faráři o vstupu do aktivní politiky? A kterou věc by z pozice politika v Česku nejraději změnili? Je podle Pastorals Brothers v politice někdo, kdo by si zasloužil peklíčko nebo ráj, a jak si vlastně faráři peklo představují? 13:30-18:41 Z čeho by si Pastoral Brothers nikdy neudělali legraci a proč faráři nemají rádi tabu? Jak by to vypadalo, kdyby byl Ježíš ženou, a jakou nejpitomější otázku kdy faráři dostali? 18:41-24:52 Jak se Jakub Helebrant a Karel Müller dostali k víře a lze víru kombinovat s vědeckým poznáním? Co faráři považují za největší boží zázrak a co odpovídají na otázku, proč Bůh dopustil válku na Ukrajině? 24:52-34:27 Má biblický příběh Lota a jeho dcer nějaký hlubší význam? A v čem se katolická církev liší od evangelíků? Je něco, co Pastoral Brothers na církvi štve, a proč se vymezují vůči emeritnímu pražskému arcibiskupovi Dominiku Dukovi?