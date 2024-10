Boháč o smutné praxi Prahy: Část města opustily desetitisíce lidí. Přitom je nejhezčí

"V Praze se skvěle žije, ale trochu už jede na 'výpary' a nemáme moc velké rezervy. Chybí byty, školy a dobré dopravní napojení na Evropu," řekl na prvním živém vysílání Spotlight Public: Dokonalé město šéf IPR Praha Ondřej Boháč. Youtuber Janek Rubeš doplnil, že co Pražané na české metropoli nesnáší, turisté naopak milují. Co to je? A co Praze nejvíce schází k tomu, aby byla "dokonalým městem?"

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:08-05:09 Jaká je Praha pro šéfa IPR Ondřeje Boháče a youtubera Janka Rubeše a co jim v Praze nejvíce chybí? Co je pro Prahu typické a neopakovatelné a je Praha vůbec světová?

05:09-11:01 Na jaké místo v Praze by Rubeš a Boháč poslali někoho, kdo je v ní poprvé a odkud je na Prahu nejhezčí pohled? Jaké okrajové části Prahy stojí za to vidět a co je největší ostuda Prahy?

11:01-16:02 Co je největší ostuda Prahy pro turisty a co z architektonického hlediska? Co je první věc, na kterou narazí turista po příletu do Prahy a jak dlouho trvá cesta veřejnou dopravou na letiště?

16:02-20:42 Je Praha místo spíše pro bydlení a práci, nebo pro turisty a je přívětivá k chodcům a cyklistům, nebo straní více automobilům? Co momentálně brání rozvoji Prahy nejvíc a proč je důležitá dohoda českých měst se státem CityDeal? A která plánovaná stavba bude mít pro Pražany největší přínos?

20:42-25:50 Jaká budova v Praze Janka Rubeše nejvíce štve a zboural by něco Ondřej Boháč? Co má Vídeň, která je opakovaně označována nejlepším městem k životu, a Praha ne a co Praze chybí k dokonalosti?