Gebrian: Chodíme kolem zdevastovaných věcí a nevadí nám to. Někdy i desítky let

“Kde zaostáváme? My nejsme schopni se o ten veřejný prostor starat, nejsme schopni ho opečovávat, čistit, opravovat, měnit defekty,” kritizuje architekt Adam Gebrian přístup Čechů k veřejnému prostoru. Hlavní problém podle něj je, že nejsme zvyklí trávit tolik času "venku". Čím je to způsobené? A co by se muselo v českých městech změnit, aby spolu mohli chodci, řidiči a cyklisti žít v souladu?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 0:38 - 4:08 Podle řady lidí existují dva typy měst - ta dobrá na život a jiná, dobrá jen na návštěvu. Kam by Adam Gebrian sám jel raději na návštěvu a kde by nejraději žil? 4:08 - 7:56 Jaké jsou největší neduhy velkých měst v Česku? 7:56 - 12:32 Jak podle Gebriana nejlépe využívat veřejný prostor? Kde vidí rozdíl mezi Českem a zahraničím? 12:32 - 20:00 Gebrian vidí v Praze velký nevyužitý potenciál - co podle něj městu chybí? Co naopak ukazuje zahraničním studentům jako pozitivní příklad dobré architektury? 20:00 - 23:22 Co by podle Gebriana přispělo k lepší symbióze životů občanů ve městě? 23:22 - 27:12 Vidí i v Praze dobrý příklad fungujícího veřejného prostoru? Kde? Jaký tip by dal lidem, na co se mají soustředit, když vybírají byt?

