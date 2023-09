A co je to morální? Označení ministra parazitem je jen jiskření, hají Babiše Juchelka

"S nadsázkou termínu nová totalita rozumím, šrouby se skutečně utahují," brání útoky Andreje Babiše na vládu poslanec hnutí ANO Aleš Juchelka. Babišovy urážky namířené na ministra pro evropské záležitosti považuje za "jiskření". Patří takové výrazy do parlamentu? A jak by vypadalo hospodaření státu, kdyby bylo u vlády hnutí ANO?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

0:35-6:37 Shodne se podle poslance hnutí ANO Aleše Juchelky opozice s vládní koalicí aspoň na tom, že veřejné finance potřebují ozdravnou kůru? Proč si ANO stojí za tím, že vláda Andreje Babiše předala současnému kabinetu finance v pořádku, i když končila s obrovským deficitem? Co říká na tvrzení Nejvyššího kontrolního úřadu, že počínání vlády Andreje Babiše bylo nehospodárné? A připouští Juchelka, že bývalá vláda udělala nějaké chyby?

6:37-11:05 O slovních přestřelkách ve sněmovně a tom, jestli by politici neměli být morální autoritou a podobných označení, jako že je někdo nula a parazit, by se neměli vyvarovat. Patří to podle Juchelky k jednáním, nebo by něco na slovní kultuře ve sněmovně změnil?

11:05-17:25 Co konkrétního přijde Juchelkovi na krocích vlády Petra Fialy jako nástup nové totality? Proč si myslí, že vypnutí dezinformačních webů byla chyba?

17:25-21:25 Proč opozice neusiluje o znovuzavedení superhrubé mzdy? Hodilo by se ji podle Juchelky vrátit, nebo to není potřeba? Proč se bývalé vládě Andreje Babiše nepovedlo schválit důchodovou reformu a co vše kritizují na návrzích současné vlády?

21:25-28:21 Co se změnilo ve hnutí ANO v otázce zvýšení věku odchodu do důchodu? A kde vidí Juchelka největší mezeru průběžného důchodového systému, jaký funguje dnes? Má vláda Petra Fialy šanci něco prosadit, když opozice ve sněmovně tak často obstruuje?