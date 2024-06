První český astronaut popsal, co ho čeká ve vesmíru: Svaly atrofují, kosti řídnou

"Jednoho krásného dne nebude vůbec nic, zbude jenom ten prostor," myslí si o konci vesmíru bojový pilot a možná první český astronaut Aleš Svoboda. Příležitost podívat se do vesmíru už dostal, ale Česko ji odmítlo. Na další se bude muset připravovat třeba i půl roku. Jak taková příprava vypadá? Co všechno na astronauty ve vesmíru čeká? A jak vypjaté situace zažil jako bojový pilot?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:08-05:35 Co je pro Svobodu největší vesmírná záhada a kam ve vesmíru by se rád podíval? Věří v mimozemskou civilizaci a jak by popsal černou díru?

05:35-14:54 Co si Svoboda myslí o slovenské debatě polemizující o kulatosti Země? Jaké to je být prvním astronautem České republiky? Kdy začal nad kariérou astronauta přemýšlet a co bylo na výběrovém řízení nejtěžší?

14:54-20:45 Jak vypadala týdenní zdravotní prohlídka, kterou musel Svoboda absolvovat? Jak na lidské tělo působí mikrogravitace a je vůbec něco, co Svobodu dokáže rozhodit? Co třeba setkání s jediným československým astronautem Vladimírem Remkem?

20:45-24:48 Do kdy může být Svoboda v rezervním týmu? Proč Česko finančně nepodpořilo jeho možnost letět do vesmíru a za jak dlouho je schopen se na let připravit?

24:48-29:34 V čem kromě raketoplánu by se chtěl Svoboda proletět? Dostal se někdy do situace, kdy měl strach? Vynechal mu někdy motor? A jak dlouho by byl schopen přežít v divoké přírodě?