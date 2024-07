"Neskutečná povýšenecká drzost." Havlíček se kvůli Orbánovi opřel do Evropské unie

"Jsem rád, že jsme udělali frakci Patriotů, podle mého názoru je to jedna z možností, jakým způsobem můžeme hájit náš program," říká ke vstupu hnutí ANO do nově založené frakce Patrioti pro Evropu místopředseda hnutí Karel Havlíček. Jak ANO obhajuje své členství v kontroverzní frakci? Jak v Evropském parlamentu hodlá prosazovat svůj program? A s kým plánuje složit příští českou vládu?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:08-05:51 S kým je hnutí ANO připraveno v dalším volebním období vládnout, pokud by dostalo možnost složit kabinet? Šlo by do vlády s koalicí Trikolora, SPD a hnutí PRO 2022? A je nějaká strana, se kterou by do vlády hnutí Andreje Babiše nikdy nešlo?

05:51-10:47 Co by vláda hnutí ANO udělala jako první věc po vstupu do Strakovy akademie? Plánuje opět zavést EET? Je hnutí připraveno na obstrukce, nebo se chystá na změnu jednacího řádu?

10:47-15:57 Co si Karel Havlíček myslí o vítězi tendru na dostavbu dvou bloků Jaderné elektrárny Dukovany? Proč Havlíček rozhodl v roce 2021 o tom, že stát pošle ruskému Rosatomu bezpečnostní dotazník? A jsou podle Havlíčka slova Andreje Babiše o studentech ze 17. listopadu 1989 jako o "svazácích na Albertově" adekvátní?

15:57-20:12 Kdo by se stal v případě vyhraných voleb premiérem? Jak hodlá hnutí ANO hájit svůj program v Evropském parlamentu, když se stalo součástí frakce, kterou zbytek europoslanců izoluje? A jak plánuje hnutí ANO voličům vysvětlit, že nejsou proruskou stranou?

20:12-30:22 Jak Havlíček hodnotí krok maďarského premiéra Viktora Orbána odjet na návštěvu k Zelenskému i Putinovi? V čem se hnutí ANO názorově shoduje s prezidentem Petrem Pavlem? Vědělo ANO předem, že Viktor Orbán jede do Ruska? A jel by i Andrej Babiš za Putinem?