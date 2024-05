Vondra: Jsme chytřejší než Babiš, a proto ho porazíme. Teď jsme mu šoupli bodyček

“Budeme zlatí, tak jako vaše krásné šaty,” věří si v rozhovoru se Zuzanou Tvarůžkovou před volbami do Evropského parlamentu lídr kandidátky Spolu Alexandr Vondra, jehož uskupení vystartovalo do voleb s ostrou kampaní proti Andreji Babišovi. Byla na místě a nemělo by vládní uskupení bojovat s opozicí “chytřeji”? A jakým největším výzvám Evropská unie čelí? Díl je součástí předvolebního seriálu.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 00:08-06:53 Je reakce Spolu na kampaň hnutí ANO adekvátním krokem? Nepřipadá takový postup Vondrovi dětinský nebo nebezpečný? Má politická kampaň ještě nějaké hranice? 06:53-16:38 Jakou největší výzvu má Evropská unie v následujících letech před sebou? Souhlasí Vondra s postojem Česka k migračnímu paktu? Co podle něj v této oblasti schází? 16:38-18:41 Jaké jsou podle Vondry nástroje, jak účinně bránit migraci? Z jakého důvodu Česko migranty neláká? Jak migrační nápor ustálo Německo? A funguje v Evropě takzvaná návratová politika? 18:41-24:51 Co Vondru jako konzervativce odlišuje v Evropském parlamentu od radikálnějších skupin, které se také hlásí k pravicové politice? Je Vondrovi blízká nacionalistická a euroskeptická politická skupina Identita a demokracie? Proč s nimi jedná? 24:51-32:14 Jak si Vondra představuje kompromis, kterým skončí válka na Ukrajině? Jaké je podle něj riziko, že Rusko svých výpadů nenechá a bude naopak dále expandovat? A jaký má Vondra vztah k bývalému prezidentovi USA Donaldu Trumpovi?