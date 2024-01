Analytik o dění v Gaze: 60 procent zabitých jsou civilisté. Izrael ztrácí podporu

"Definice likvidace Hamásu neexistuje. Pro izraelské vojenské i politické vedení je důležité najít nějaké východisko, jak z toho ven a co vlastně bude 'ukončením mise'. To jsme zatím neslyšeli," říká k tomu, jak může skončit současná válka mezi Izraelem a Hamásem, blízkovýchodní analytik Břetislav Tureček. Jaká je šance na smíření Izraelců a Palestinců? A jaký osud čeká Benjamina Netanjahua?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

0:41 - 5:10 Rýsuje se podle vedoucího Centra pro studium Blízkého východu Metropolitní univerzity Praha Břetislava Turečka tři měsíce od teroristického útoku Hamásu na Izrael nějaké přijatelné řešení pro obě strany? Existuje vůbec nějaké dobré řešení, které by bylo pro Izrael i Palestince přijatelné dlouhodobě? Je současná eskalace konfliktu v kontextu historie izraelsko-palestinských vztahů opravdu to nejhorší, co se mezi nimi zatím stalo? A čím si Tureček vysvětluje, že je tahle válka tak bezprecedentní?

5:10 - 9:08 Co znamená stáhnutí izraelských tanků ze severní části Gazy? Může to do nějaké míry souviset i s tím, že Izrael s přibývajícím počtem civilních obětí v pásmu Gazy ztrácí původně silnou podporu Západu? Jak izraelskou ofenzivu vnímají sami Izraelci? A je v Izraeli shoda na tom, co znamená zničení Hamásu?

9:08 - 15:22 Jak silný byl tlak na vysvobození Izraelců, které unesl Hamás? Co mají ze zapojení do vyjednávaní o jejich propuštění Egypt a Katar? Ovlivní nějak zpráva o smrti zástupce velitele Hamásu v Libanonu další vývoj? Proč Hamás odmítl opětovné zavedení několikadenního příměří a je ze situace nějaká cesta ven bez toho, aby se teroristům ustupovalo?

15:22 - 18:50 Co by podle Turečka měl Izrael dělat, aby na jedné straně chránil svoje lidi a na druhé straně dodržoval mezinárodní právo? Jde to vůbec dohromady? Proč se podle Turečka v Gaze nedá vyhnout civilním obětem, ale měl by se brát ohled na zachování proporcionality. A proč by se mělo hodnocení toho, jestli jde o válečné zločiny či genocidu, nechat na mezinárodní soudy.

18:50 - 21:40 Proč si Tureček myslí, že česká vláda přistupuje k izraelsko-palestinskému konfliktu nekriticky a jak vnímá požadavky Česka v rezoluci OSN o příměří v Gaze, kterou země nepodpořila?

21:40 - 24:50 O tom, proč v Gaze po útoku Hamásu na Izrael stoupla podpora teroristického hnutí a proč to nemusí mít souvislost s brutalitou útoku, ale spíš s něčím jiným. Může v palestinsko-izraelském konfliktu následovat ještě černější scénář než to, čeho jsme od října loňského roku byli svědky?

24:50 - 28:33 Jak velkou vinu na tom všem, co se děje, nese podle Turečka izraelský premiér Benjamin Netanjahu? Co ho pořád drží u moci a kdy můžeme čekat jeho konec?