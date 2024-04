Česká munice boří ruskou představu, že za vším stojí USA. Nic dobrého od nás nečekají

“Po útoku na Crocus City Hall to bude pro cizince v Rusku nebezpečné. Zpřísňuje se vstup do země i sledování jejich pohybu,” říká historička Daniela Kolenovská k tomu, co Rusko čeká po teroristickém útoku blízko Moskvy. Země podle ní chystá také utužení trestního práva. Zavede se znovu trest smrti? Jak číst výsledky posledních prezidentských voleb? A co Rusko čeká, až Putin jednou skončí?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 0:35-5:40 Nazývat Putinův režim v Rusku autoritativním je to nejmenší, co podle historičky Daniely Kolenovské můžeme říct. Proč? Měl by vůbec v zemi šanci i režim demokratický? 5:40-7:23 Je Vladimir Putin opravdu tak populární, jak to vypadá podle výsledků posledních voleb? Získal by takovou podporu, i kdyby šlo o regulérní volby? 7:23-9:22 O tom, jestli Rusům vadí sankce od západních zemí. 9:22-15:46 Existuje podle Kolenovské momentálně v Rusku něco jako opozice? Anebo už se Putinovi podařilo všechny jeho oponenty eliminovat? A jak je na tom ruská elita? 15:46-21:46 Jak moc Rusy otřásl teroristický útok v koncertním sále Crocus City Hall, ke kterému se přihlásilo teroristické hnutí Islámský stát? Lze očekávat utužení trestního práva a zavedení trestu smrti? A proč chce Putin útok hodit na Ukrajinu? 21:46-26:35 V jakém stavu je v Rusku mobilizace? V čem vidí Kolenovská Putinovu dlouhodobou snahu deaktivizovat NATO? Jak by mohlo situací případně zahýbat, kdyby se NATO rozhodlo poslat na Ukrajinu nebojové jednotky? 26:35-29:44 Jak vnímají Rusové českou iniciativu na nákup dělostřeleckých granátů ze zemí mimo Evropskou unii, ke které se přidávají další a další země? Je Česko z pohledu Rusů pro ně nebezpečná země?