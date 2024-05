Nerudová o penězích z EU: Je to k pláči. V Polsku staví dálnice, my rozhledny

"Když se podíváme, jak byla Česká republika schopna využít evropské peníze, tak je to trošku k pláči," říká kandidátka do Evropského parlamentu za STAN Danuše Nerudová. Podle ní je třeba podívat se na to, jak putují peníze z EU například do nejslabších regionů. Jak jim chce pomoci? Má ambici stát se eurokomisařkou? A vnímá své publikace do predátorských časopisů jako reputační problém?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 00:08-08:40 Jak Nerudová vstřebává středeční atentát na slovenského premiéra Roberta Fica? Jak mohou agresivní nálady a frustrace ohrožovat bezpečnost v Evropě? Uvědomujeme si dostatečně ohrožení, které může plynout z radikalizace méně viditelné části společnosti? A jak Nerudová hodnotí bezprostřední reakce slovenských politiků? 08:40-16:16 Počítala Nerudová s tím, že budou její příspěvky v predátorských časopisech tak velkým tématem? Proč tento fakt sama nezveřejnila? Zaplatila za publikaci článků v problematických časopisech? A proč tuto informaci odmítá dohledat? 16:16-20:29 Jaké má Nerudová ambice v Evropském parlamentu? Vnímá vzrůstající tření mezi Starosty a koalicí Spolu? A jak se plánuje postarat o to, aby mladá generace měla v Evropském parlamentu silnější hlas? 20:29-22:52 Kam až je ochotná v kampani, která cílí na mladé, zajít? Myslí si, že je její tvorba na sociálních sítích uvěřitelná? A jak plánuje mladou generaci k politice přitáhnout? 22:52-28:38 Vnímá Nerudová regiony jako nevyužitý volební potenciál? Proč se rozhodla kandidovat za Starosty? Umí Česko podle ní správně využívat dotace? A jak by jako europoslankyně mohla regionům pomoci? 28:38-31:35 Proč je neustále potřeba vysvětlovat finanční i vojenskou pomoc Ukrajině? A vrací se peníze vydané na pomoc ukrajinským uprchlíkům zpět do české kasy?