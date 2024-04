Expertka: Špatná strava rizikovější než cigarety. Co Čechy zabíjí víc než jiné národy

"Češi jedí málo ovoce a zeleniny, asi i nadbytek soli a vysokou konzumaci červeného masa, to jsou obecné trendy. Je ale těžké říct, co z toho je ten největší problém," říká nutriční epidemioložka Eliška Selinger k tomu, že špatná strava u nás může za předčasná úmrtí častěji než třeba cigarety a alkohol. Jak jíst zdravě a vyhnout se průmyslově zpracovanému jídlu? A platí, že jsme to, co jíme?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 0:36-2:38 Nutriční epidemioložka Eliška Selinger o tom, jaký jsou Češi národ z hlediska stravování. Co je pro Čechy typické a na čem by měli zapracovat? 2:38-4:54 O tom, jestli jsou Češi ochotni měnit své stravovací návyky a co je z hlediska stravování největší "zabiják". 4:54-7:06 Jak má vypadat "zdravý talíř"? Platí pro všechny stejně? A kolikrát denně by měl člověk jíst? 7:06-10:10 Co říká Selinger na přerušovaný půst, který je dnes populární? Čeho konzumují Češi víc, než by měli, a v jaké podobě? 10:10-17:57 Jak velký problém představují vysoce průmyslově zpracované potraviny? Máme nějaká data o jejich spotřebě v Česku? Jak takové potraviny rozpoznat? Je nějaká potravina, kterou si nutriční epidemioložka Seliger zakázala jíst? Jak často můžeme takové potraviny konzumovat bez toho, abychom si přivodili zdravotní komplikace? 17:57-22:22 Na co všechno si má člověk při nákupu potravin dát pozor a co vadí nejvíc? Pomohlo by kdyby byly vysoce průmyslové potraviny speciálně označené? 22:22-23:46 Selinger se v rámci své práce věnuje zkoumání alternativního stravování - dá se říct, jaké výhody a nevýhody přináší vegetariánství a veganství? Je bezmasá strava vhodná i pro děti?