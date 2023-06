Tabery o Čaputové: Řvali pod okny, aby nespala, vyhrožovali bombami. Tak nejde žít

"Obecně klademe zejména na lidi ve veřejném prostoru nároky, které podle mě už nejsou udržitelné nebo splnitelné. Paradoxně bych řekl, že nároky klademe pořád výš a výš," říká šéfredaktor týdeníku Respekt Erik Tabery k tomu, že slovenská prezidentka Zuzana Čaputová oznámila, že už znovu nebude kandidovat. Co to znamená pro slovenskou demokracii? V jakém je stavu a co to znamená i pro Česko?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 0:33 - 7:10 Co je podle šéfredaktora týdeníku Respekt hlavním synonymem prezidentství Zuzany Čaputové? Jak čte její vyjádření o tom, že se o funkci nebude znovu ucházet? 7:10 - 10:20 Prezidentství Čaputové provázely různé krize i časté změny vlády, jak se jí dařilo jimi proplouvat? 10:20 - 15:18 Co funkci dal a vzal ženský element? V čem byla její role klíčová a kam teď Slovensko může směřovat? 15:18 - 18:58 Proč se Tabery bojí o budoucnost Slovenska a považuje blížící se parlamentní volby za jedny z nejdůležitějších. Jaká témata je budou provázet a čím teď žije slovenská společnost? 18:58 - 22:23 O tom, proč slovenské volby budou jistým testem pro středoevropskou demokracii a jak jejich výsledek může ovlivnit i příští české parlamentní volby. 22:23 - 24:35 Kdyby měl Tabery napsat knihu o české společnosti od roku 2017, jak by zněl její název? Co teď vystihuje českou společnost?

