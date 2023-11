Holubová: Bojím se o mladou generaci. Jsme zaprděný a nepodařilo se nám změnit mozky

"Demokracie nikoho nezklamala. Zklamali jsme ji my, že o ni víc neusilujeme, nejsme přísnější a také víc nejdeme po právním státu," říká herečka Eva Holubová. Podle ní se nám od socialismu zatím nepodařilo "změnit mozky" a ještě nám to chvíli potrvá. Jak známá umělkyně vnímá, když ji někteří lidé kritizují za to, že se vyjadřuje k politice? Jaký je její tajný rituál na blbou náladu?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 0:32-5:51 Baví stále Evu Holubovou hraní? Nevyčítá jí někdo jeji aktivismus? O tom, jak bojuje se špatnou náladou a jestli nemá strach o budoucnost. 5:51-11:10 Jak se dívá na lidi, kteří s nostalgií vzpomínají na dobu socialismu? Co se Česku za demokratické vlády podle ní povedlo a co ne? 11:10-13:40 Holubová o svém účtu na Instagramu - proč má podle ní takový úspěch? A co ji na sociálních sítích baví? 13:40-19:52 Jaký rituál praktikuje, když bojuje s "blbou" náladou a proč je jí vždy víc smutno v noci. A také o tom, jak bojovala s depresí a alkoholismem. 19:52-23:18 O tom, proč se rozhodla spolu se svou dcerou točit podcast o menopauze a proč je to podle ní "nové zrození ženy v ženě". 23:18-28:04 Jaké další tabu vnímá ve společnosti? O tom, jaké aktivity teď mimo herectví dělá a o jestli řeší komentáře lidí na její vzhled.

