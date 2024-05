Ztvárnil Novotného: Jsou novináři, kterých se bojím. Bulvár vás i zničí, říká Rajmont

"Bulvár není nic moc jiného než sociální sítě. Člověka to může začít válcovat, vyčerpat nebo tak otrávit, až zničit," říká herec Filip Rajmont, který v seriálu Iveta o zpěvačce Ivetě Bartošové ztvárnil bývalého bulvárního novináře Pavla Novotného. Jaké zkušenosti má on sám s bulvárem a co pro něj zatím byla největší herecká výzva? A jak tolerantní je podle něj dnešní společnost?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 00:08-02:27 Čte Filip Rajmont bulvár? Jaký k němu má vztah? Má s ním nějakou osobní zkušenost? Může si dnes herec dovolit v bulváru nebýt? 02:27-05:52 Proč lidé tolik baží po drbech? Může bulvár dohnat někoho k fatálnímu rozhodnutí ukončit svůj život? Jak se v kůži bulvárního novináře Pavla Novotného cítil? A kde je podle Rajmonta hranice, kterou by bulvár neměl nikdy překračovat? 05:52-09:18 Jaké bylo strávit s Pavlem Novotným tři hodiny? Jak se Rajmontovi povedlo ikonického novináře a politika ztvárnit? Dozvěděl se od Novotného na schůzce něco, co o Ivetě Bartošové nebo bulváru dříve nevěděl? 09:18-12:37 Musel na sobě kvůli roli Pavla Novotného něco změnit? Je pro Rajmonta snazší hrát fiktivní postavu, nebo podle reálné předlohy? A jak velkou výzvou bylo hrát mileneckou dvojici s jeho maminkou Kateřinou Burianovou? 12:37-15:08 Napadlo Rajmonta, který pochází z umělecké rodiny, že by dělal něco jiného? Naplnila se varování jeho rodičů, kteří ho upozorňovali na náročnost herecké profese? A jakým způsobem se mu povedlo absolvovat DAMU, když nemá maturitu? 15:08-20:06 Jak důležitá je pro Rajmonta osobní svoboda? Jak tolerantní a předsudečná je česká společnost? Proč je manželství pro všechny stále třaskavé téma? Setkal se někdy Rajmont s osobním útokem? A kdyby měl možnost vstoupit do manželství a adoptovat děti, šel by do toho?