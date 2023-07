Ekonomka o "léčbě" státní kasy: Vláda nasadila acylpyrin, ale Česko má dál horečku

"Máme nárok být vyčerpaní. Zažili jsme covid, do toho přišla válka a růst cen. To všechno nás znejistilo a strašně vyčerpávalo," říká ekonomka Helena Horská, která byla jedním z hostů debaty 100 dní Spotlightu. Zatímco lidé podle ní nedávné krize zvládli dobře, stát udělal řadu chyb a chybuje dál i v plánech na šetření veřejných peněz. Jak? A proč stát občanům nepomáhá tak, jak by měl?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 0:04-3:53 Máme se podle hlavní ekonomky Raiffeisenbank a členky Národní ekonomické rady Heleny Horské opravdu tak špatně, jak to vypadá? Proč jsme se podle ní ocitli v dokonalé bouři? 3:53-7:58 O tom, jak všechny krize, které nás potkaly, zvládá stát, politici a společnost. 7:58-10:24 Co může běžný člověk dělat, aby přiměl politiky poslouchat rady expertů? 10:24-11:58 Proč ekonomka Helena Horská nepodlehla rezignované náladě a je optimistická vůči ekonomické situaci Česka v budoucnu. Záznam celého večera 100 dní Spotlightu s moderátorkou Michaelou Jílkovou, dokumentaristou Vítem Klusákem a ekonomkou Helenou Horskou si můžete pustit zde.

