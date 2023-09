Evropa je na konci světa. Přistání v "asijském století" musíme změkčit, říká Kmoníček

Český velvyslanec ve Vietnamu Hynek Kmoníček nepochybuje, že 21. století bude patřit Asii, která převezme dominanci nad světem. "V první řadě to bude dominance ekonomická, ta politická bude následovat. Je to trend pravděpodobně již nezvratitelný, čísla hovoří jasně." Zkušený diplomat zároveň popisuje, jak zanedlouho budou vypadat Spojené státy americké, kde působil.

0:31-3:16 Jaká diplomatická mise byla pro zkušeného velvyslance Hynka Kmoníčka největší zábava a co už stihl řešit ve Vietnamu?

3:16-6:28 Proč režim ve Vietnamu pojmenoval jako konfuciánský komunismus?

6:28-10:15 Jakou má díky početné vietnamské komunitě Česko roli ve Vietnamu? Pomáhá to Česku v něčem?

10:15-14:48 Přichází lidé z Vietnamu do Česka stále především z ekonomických důvodů, nebo se to proměňuje? Co stát ví a co neví o vietnamské komunitě v Česku?

14:48-20:08 O tom, proč podle Kmoníčka bude dominantní silou 21. století právě Asie.

20:08-25:18 Jaké jsou vztahy Vietnamu a Číny? Čím je pro Kmoníčka dnes Amerika, kde taky působil jako velvyslanec? Jak sleduje společenské změny v USA?

25:18-29:57 Proč daroval exprezidentu Miloši Zemanovi právě vodní dýmku, a o tom, že má doma sbírku pálivých omáček.