Kalhousová: Tohle bylo jen první kolo. Na Blízkém východě číhá hrozba pro celý svět

"V tomto kole už je to zřejmě uzavřené. Izrael nebude chtít odpovídat dalšími útoky na íránské území. Konflikt se ale dostal do jiných rozměrů a v příštím kole může být mnohem vážnější," varuje ředitelka Herzlova centra izraelských studií na UK Irena Kalhousová před eskalací na Blízkém východě. Jak velký problém to může znamenat pro Evropu? A co když do situace promluví jaderné zbraně?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 0:43 - 4:45 Je momentální situace na Blízkém východě větší nebezpečí pro svět než ruská agrese na Ukrajině? Kam konflikt mezi Izraelem a Íránem může ještě eskalovat? 4:45 - 16:13 Čeho chtěl Írán útokem na Izrael dosáhnout? Byl to test, kterým si chtěl Írán ověřit, kdo všechno stojí na straně Izraele? A existuje nějaká koordinace útoků Íránu s Hamásem? 16:13 - 20:29 Jak útok Hamásu 7. října souvisel s normalizací vztahů Izraele a Saudské Arábie? Povedlo se Hamásu tento proces zastavit? A jak do celého konfliktu promlouvají Spojené státy? 20:29 - 23:30 Kde se v historii vzalo nepřátelství mezi Izraelem a Íránem? A jak si Írán představuje řešení izraelsko-palestinského konfliktu? 23:30 - 26:14 Jak velkou hrozbou je íránský jaderný program pro Blízký východ a pro svět? A jak technologicky vyspělý stát to vlastně je? 26:14 - 29:50 Jak si řešení konfliktu v Gaze představuje sám Izrael a je tu nějaká šance, že se situace v příštích letech vyřeší?