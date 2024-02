Prušinovský: Češi nemají specifický smysl pro humor, je to kec. I já se netrefím

„Vystřílíte spoustu slepých nábojů, abyste se jednou trefili. Samozřejmě se mi muselo mnohokrát stát, že jsem řekl něco, co spoustu lidí muselo polknout, a za rohem si řekli, že jsem úplný idiot,“ říká režisér Jan Prušinovský o tom, jak těžké je vytvářet humor. Proč ten český není v ničem výjimečný? A natočil by něco ze svých filmů jinak?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

0:31-2:51 Kde má režisér a scenárista Jan Prušinovský nastaveny hranice humoru? Liší se tato hranice v tom, co snese papír a jaký humor užívá v reálném životě? Na co si někdy musí dávat pozor? Natočil by dnes film František je děvkař úplně stejně jako v roce 2008, nebo cítí, že se hranice citlivosti humoru při některých tématech posunuje?

2:51-6:09 Dá se podle Prušinovského najít ten správný balanc mezi dobrým vtipem a trapností? Řekl mu někdy někdo do očí, že je něco, co řekl, nepatřičné? Jaký má vztah k humoru herce Štěpána Kozuba? Proč je podle něj to, že Češi mají specifický smysl pro humor, jen kec?

6:09-7:46 Chodívá na české filmy do kina? Jaký film ho naposledy upřímně pobavil? Jsou nějaké komedie, které si pouští stále dokola, aniž by ho omrzely?

7:46-10:08 Musel někdy ve své práci některé věci vysvětlovat, anebo se schvalováním nemívá problém? O tom, že se s radostí zapojuje do debat mužského kolektivu, kde si pouští jakýsi filtr.

10:08-16:33 Co Prušinovského zaujalo na studiu Dobrého rána v Brně tak, že o tom napsal seriál? Do jaké míry jsou scénky realita a do jaké míry fikce? Snesly by podle něj podobný typ humoru i Kavčí hory? Neměl někdo z opravdových zaměstnanců brněnského studia se seriálem problém? Proč jsou naopak reakce od lidí z televize lepší než lidí "zvenku"?

16:33-19:13 Co dělal jako malý kluk, když se s tátou vozil po Evropě v kamionu? Proč je fanouškem periferie a o seriálu Most si myslel, že bude jen pro pár lidí? O tom, že po kořenech úspěchu Mostu nepátrá a některé věty, které zlidověly, mu ke konci přišly už poněkud otravné.

19:13-22:13 Proč od svých filmů a seriálů raději nikdy nic nečeká a jaký seriál si myslí, že se mu povedl, a nikdo si toho nevšimnul? K jaké jeho pohádce si naopak lidé časem našli cestu a proč jsou někdy fanoušci ne až tak komerčně úspěšných projektů často oddanější než většinové publikum. O tom, že má teď spoustu papíru v šuplíku, ale co dalšího chystá, neprozradí.