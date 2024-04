Špaček: Rakušana mi bylo líto, jeho akce jsou falešné. Pro Fialu bych dělat nešel

“Kdybych měl pomáhat nějaké politické straně nebo politikovi, ať už ve vládě či Poslanecké sněmovně, tak bych do toho nešel,“ říká youtuber Jan Špaček, který rád konfrontuje politiky svými otázkami a vtipy. Teď je ale součástí prezidentova neformálního poradního týmu. Co chce změnit? A jak hodnotí to, jakými cestami se politici snaží zalíbit mladým?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 0:27-3:55 Připadá si Špaček důležitý? Kde se podle jeho slov sblížil s prezidentem Petrem Pavlem? A co se o prezidentovi z jejich společných setkání dozvěděl? 3:55-8:52 Jak se dostal do prezidentova poradního orgánu Impakt? Je nějaké obecné kritérium pro členy? Má skupina nějaké limity? 8:52-13:20 Co konkrétně chce v Impaktu prezentovat? Jaký má skupina reálný dopad na problémy, které mladí lidé chtějí řešit, když prezident nemá zákonodárnou moc? 13:20-15:38 Proč se Špaček zapojil do debat Víta Rakušana? V čem je podle něj problém formátu Debat bez cenzury? 15:38-19:13 Jaké má Špaček coby student politologie politické preference? Chodí k volbám? 19:13-22:15 Berou se podle něj politici někdy moc vážně? Co říká na "tiktokizaci" některých českých politiků, jako je třeba předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Alena Schillerová? 22:15-26:42 O tom, jaký mají podle Špačka sociální sítě vliv na podobu dnešních vztahů mezi mladými lidmi a lidmi obecně. V čem sociální sítě pomohly jemu a kam se chce v rámci své budoucí profese orientovat?