Může se umělá inteligence naštvat? Chová se jako psychopat, říká vývojář Tyl

"Jestli se máme bát umělé inteligence? To je, jako byste se ptali, jestli se máme bát elektřiny nebo ohně nebo páry. Určité obavy jsou namístě. Dá se používat na špatné věci, ale ty benefity převyšují," říká vývojář a programátor umělé inteligence Jan Tyl, který programoval například Matyldu zapojenou do předvolební televizní debaty. Kde se dnes bez AI neobejdeme? A dokážeme ji vždy rozeznat?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

0:35 - 2:45 Proč by podle vývojáře Jana Tyla mohl být vzestup AI klidně další průmyslovou revolucí? Měl by se pozastavit její vývoj? Kdo by měl mít nad umělou inteligencí kontrolu?

2:45 - 5:31 Na jakém principu funguje umělá inteligence? Je schopná vylepšovat sama sebe, chápe lidské emoce?

5:31 - 8:23 Rychlost, jakou se šíří nový model GPT mezi lidmi, podle Tyla předčil i všechna sociální média a aplikace. Rozumí chatbot textu, který lidem píše? Jak moc může ovlivnit vzestup AI školy a výuku a jak by měli k umělé inteligenci přistupovat pedagogové a žáci?

8:23 - 12:15 Podle jakých znaků můžeme rozpoznat, jestli text psala umělá inteligence, nebo člověk? Dokáže být AI i kreativní? Kde tkví její největší slabina?

12:15 - 15:22 Fotka papeže v péřové bundě obletěla internet a mnoho lidí nevědělo, že jde o výtvor umělé inteligence. Na co si při fotografiích dávat pozor, když máme pochybnost o jejich pravdivosti? Co všechno dnes umí AI dělat?

15:22 - 18:55 V jakých profesích může umělá inteligence nahradit člověka? Proč o AI uvažuje Jan Tyl spíše jako o kopilotovi nebo asistentovi a jak prospěšná je v dnešní době v medicíně?