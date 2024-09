Černochová o slabině NATO: Ušili jsme si na sebe bič. Ruku do ohně za nikoho nedám

"Mám bujnou fantazii, ale jsou věci, o kterých se v tuto chvíli nedá diskutovat," říká ministryně obrany Jana Černochová k možné budoucí spolupráci ODS s hnutím expremiéra Andreje Babiše. V rozhovoru, který vznikl před plánem na odvolání vicepremiéra Ivana Bartoše a odchodu Pirátů z vlády říká, že vládnutí v pětikoalici není jednoduché a je logické, že jsou vládní strany u voličů na pranýři.

00:08-07:55 Co dělá podle Jany Černochové vláda špatně, že dostala ve volbách tak na frak, a plánují ve své strategii něco změnit? Žije vedení ODS ve stejné realitě jako všichni ostatní a připouští si ji i premiér Petr Fiala?

07:55-17:19 Jak by vypadala podpora Ukrajiny v případě vlády hnutí ANO a umí si Černochová představit sedět s ANO ve vládě? Jak vážně ministryně obrany vnímá slova ruského prezidenta Vladimira Putina o válce s NATO? Má Černochová obavy z neshody států NATO v případě otevřeného střetu s Ruskem a co by pro NATO bylo největší výzvou?

17:19-25:18 Jak rychle by byla aliance schopna reagovat na případné napadení svého člena a kdo je podle Černochové nejslabším článkem? Dala by ruku do ohně za Maďarsko a Slovensko a co by případný otevřený střet NATO s Ruskem znamenal pro českou armádu? A proč by se měl změnit systém nakupování vojenské techniky?

25:18-34:12 Jak armáda plánuje vyřešit dlouhodobé personální nedostatky a daří se přesvědčovat společnost, že je obrana státu v zájmu celé společnosti? Jak dlouho budou vojáci pomáhat v zaplavených oblastech a nepřišlo rozhodnutí o zapojení armády příliš pozdě?