Teď bych se bála fixovat elektřinu na tři roky. Ale zkontrolujte účty, radí novinářka

"Máme za sebou energetickou krizi, která dejme tomu ještě částečně trvá, ale zdaleka už to není tak vážné, jako to bylo v roce 2022 a letos. Jsme zhruba na dvojnásobku ceny té samotné komodity, tedy silové elektřiny a plynu, takže ceny jsou pořád vysoké," hodnotí aktuální situaci na energetickém trhu Jana Klímová. Kdo má zabojovat u dodavatelů za nižší cenu i za předpokladu, že zaplatí sankci?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

0:33-4:06 Novinářka Jana Klímová mluví o tom, co teď nejvíc ovlivňuje ceny energií a jaká bude z hlediska jejich cen letošní zima.

4:06-9:55 Dá se proti vysokým cenám něco dělat? Jak víme, které ceny jsou ještě přiměřené a kdy si dodavatelé říkají o moc? A proč vám podle Klímové nikdo neřekne, jestli se teď vyplatí si ceny fixovat a na jak dlouho.

9:55-14:50 Jak chce vláda posílit energetickou bezpečnost Česka? Podařilo se Česku oprostit se od závislosti na ruském plynu?

14:50-20:32 Co zemi přinese plánovaný odkup šesti podzemních zásobníků plynu? Co pro spotřebitele bude znamenat návrh Energetického regulačního úřadu o plánu zvýšit v roce 2024 regulovanou složku elektřiny o 70 procent?

20:32-23:37 Jak do ceny energií vstupuje poplatek za obnovitelné zdroje, který dočasně spotřebitelům dotovala vláda, ale po schválení konsolidačního balíčku se jeho placení vrací do rukou spotřebitelů? Co by Klímová doporučila lidem, kteří by se chtěli v cenách energií lépe orientovat?

23:37-28:06 Opozice obviňuje vládu z nedostatečného boje proti rostoucím cenám energií, konkrétně hnutí ANO vládě vyčítá, že ke snížení cen elektřiny a na poplatek za obnovitelné zdroje nevyužívá peníze z prodeje emisních povolenek. Má opozice v něčem pravdu? A jaké mohou být podle Klímové možné výstupy mimořádné schůze sněmovny, která se možná uskuteční koncem listopadu?