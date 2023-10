Diplomat Hradu: Češi vidí rovné banány, ale i "já jsem Brusel". Schovávat to nebudu

"V případě Česka prezidentské volby dokázaly, že jet ryze populistickou nebo nacionalistickou kampaň není nutná podmínka k tomu, abyste vyhráli," říká k dění ve střední Evropě šéf zahraničního odboru Pražského hradu Jaroslav Zajíček. Není na čase myšlenku visegrádské spolupráce opustit? Je česká zahraniční politika dostatečně jednotná? A co říká na personální změny v hradní administrativě?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

0:35-3:25 Co si myslí šéf zahraničního odboru Hradu Jaroslav Zajíček o personálních otřesech na Hradě.

3:25-6:47 Proč se diplomat Zajíček místo Bruselu rozhodl pro Prahu. V jakém stavu našel zahraniční odbor Hradu a jaké si dal v prezidentově týmu cíle?

6:47-12:15 Podle Jaroslava Zajíčka má prezident Pavel na to, stát se klíčovým hlasem střední Evropy - proč zrovna on, a ne někdo jiný z regionu? Jak by zvládal situaci, kdyby se novým premiérem Slovenska přece jen stal Robert Fico a Slovensko se tak přidalo k zemím V4, které odmítají pomoc Ukrajině?

12:15-16:53 Jak hodnotí výsledek slovenských voleb? Jaký signál vyslaly směrem k Česku? Proč má podle Zajíčka Česko právě teď největší šanci za poslední dobu prosadit se víc na poli světové politiky?

16:53-21:15 Proč se nepodařilo setkání prezidenta Pavla s americkým prezidentem Joem Bidenem? Proč měl podle Zajíčka Pavlův projev na Valném shromáždění OSN větší váhu než potřesení rukou a fotka s Bidenem? Potká se Pavel s americkým prezidentem ještě letos?

21:15-26:58 Co by Česko podle Zajíčka mělo dělat, aby zvýšilo zájem lidí o EU a volby do Evropského parlamentu, které se budou konat příští rok? Kde vidí největší slabiny? Plánuje do komunikace o činnosti EU zapojit i prezidenta?