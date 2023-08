Jirka vysvětluje věci: Kdo se nechá podvést, není idiot. Vím, komu se to může stát

"Dávám pozor, aby moje videa byla co možná nejobjektivnější. Abych nevyřízl z tématu jen nějaký okruh, který bude zavádějící," říká youtuber Jiří Burýšek. Jeho kanál Jirka vysvětluje věci sledují na YouTube tisíce lidí. Přibližuje na něm například zajímavosti z historie nebo o fungování našich těl, zároveň odhaluje podvody a nekalé praktiky obchodníků. Jak se mění? A kde bere nápady na svá videa?

0:50-3:44 Jsou nějaká témata, která bývalý novinář a teď youtuber Jiří Burýšek neumí nebo nechce vysvětlovat? Zkouší některé věci, které vysvětluje, i sám na sobě? Na jaké zdroje se spoléhá?

3:44-6:38 O tom, kdo mu s výrobou videí radí. Jak by nazval svou videotvorbu a co si do ní přenesl z novinařiny?

6:38-12:52 Jak se staví k otázce objektivity a zodpovědnosti vůči svým divákům? O tom, jaké chyby se mu dějí a jak si vysvětluje svou popularitu. Odkud čerpá informace a jak ve své práci využil umělou inteligenci?

12:52-14:02 Proč mělo podle něj video o tom, jak se učí o druhé světové válce v Německu, nejvíc diváků a jaký vliv to mělo na jeho další videa?

14:02-18:22 Dá se youtuberstvím uživit? Jaké faktory ovlivňují způsob odměňování za videa na téhle platformě?

18:22-21:59 Kromě vysvětlování věcí Burýšek odhaluje i praktiky podvodníků. Jaký trik podle něj při podvodech hraje největší roli?

21:59-24:10 O tom, jak se praktiky podvodníků proměňují v čase a jaké jsou dnes nejčastější typy podvodů na internetu.