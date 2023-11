Česko má v Moskvě majetek, o který by se mělo bát. Jde o miliardu, varuje reportér

“Už od 90. let si tady Rusové snažili budovat sféru vlivu. Byla to pro ně klidová zóna mezi Východem a Západem. Vozili sem rodiny a ukládali si zde majetek na horší časy,” říká reportér ČT Jiří Hynek, podle kterého u nás působí desetitisíce firem ovládaných ruskými penězi a Rusové mají v Česku majetek za stovky miliard korun. Jak silný je ruský vliv u nás? A pomůže zmrazení majetku ruského státu?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

0:30-2:22 Reportér České televize Jiří Hynek mluví o tom, jak velkou část Česka zabírají ruské majetky a co se změní po jejich zmrazení.

2:22-5:50 Jak významný je ruský podnik pro kontrolu majetku v zahraničí, který Česko zařadilo na sankční seznam? Jaký majetek v Česku drží a jak je tento majetek užíván? Co se pro obyvatele nemovitostí změní po jeho zmrazení?

5:50-8:50 Má zmrazení nějaký vliv na ruské oligarchy u nás? Proč to podle Hynka ani zdaleka neznamená konec jejich působení v Česku a co dalšího by mělo být brzy zablokováno?

8:50-14:06 O tom, v čem tkví nebezpečí ruské sféry vlivu u nás. Souhlasí Jiří Hynek s tvrzením ministra zahraničí Jana Lipavského, že se Česká republika nemusí bát odplaty, protože v Rusku nedisponuje rozsáhlým majetkem? Proč Hynka toto tvrzení ministra překvapilo? A bude mít zmrazení ruského majetku v Česku nějaký vliv i na působení dezinformační scény?

14:06-16:39 Kolik Rusů podle Hynka ukrývá své rodiny v Česku? Jak by se k nim stát měl stavět a jakým omezením už čelí?

16:39-21:02 Do jaké míry jsou dnes někteří mocní lidé v Česku na nějaké úrovni propojení právě s Ruskem? Podle Hynka se ruskému vlivu u nás dařilo už od devadesátých let i díky uplacení úřadů - jak rozsáhlé bylo?