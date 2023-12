Honza mluvil cizím hlasem. Kvůli tomu jsem pohádku třicet let neviděl, přiznává Korn

V únoru ho čeká koncert v největší české aréně. Jeho poslední rolí je Bůh v muzikálu Anděl Páně, přesto o sobě říká, že je trémista a že při premiérách trpí. "Člověk pak ze sebe nemůže vydat to, co je potřeba," přiznává ve Spotlightu herec a zpěvák Jiří Korn, který přitom veřejně vystupuje už od šedesátých let minulého století. Co ho pořád žene zkoušet nové věci? A jak vzpomíná na svou kariéru?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 0:37-5:25 Jak často hraje Jiří Korn kulečník a proč se mu nevěnoval profesionálně? Proč rád zkouší nové věci a co nového zkusil naposled? V čem je trémista? A je něco, co by rád vyzkoušel, ale zatím se mu to nepovedlo? 5:25-6:17 Umí si představit, že jednou bude v penzi a nebude dělat vůbec nic? Jaká představa ho děsí? 6:17-9:45 V jakém žánru se Korn cítí nejlíp? Jak se mu na koncertech vystupuje s o generaci mladšími tanečníky? 9:45-13:38 O tom, jak vznikla spolupráce s Leošem Marešem, který se podílí na plánování programu. Jsou oba perfekcionisté? V čem? 13:38-17:30 Jaké to bylo být součástí úspěšného pořadu Možná přijde i kouzelník v osmdesátých letech? 17:30-20:02 Jak Korn vnímal to, že v pohádce Honza málem králem ho nadaboval Michal Pavlata? Viděl někdy vůbec tuhle pohádku? A je pravda, že herečce Valerii Kaplanové, která hrála Smrt, při natáčení zlomil dvě žebra? 20:02-21:32 Jiří Korn teď ztvárňuje postavu Boha v muzikálu Anděl Páně - věří v Boha on? Jak si ho představuje? A nebojí se, že jednou mu Bůh spočítá skutečnost, že ho hrál v divadle?

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!