Temná předpověď Jiřího Rusnoka: Teď je hodně špatně. A o moc lépe dlouho nebude

"Dříve nebo později se k tomu bude muset jakákoliv vláda vrátit. Bude muset kousnout do kyselého jablka a říct, které daně se zvýší a které výdaje sníží ještě více než v tomto konsolidačním balíčku," říká exguvernér ČNB Jiří Rusnok, podle něhož kromě státního dluhu bude Česko dlouho bojovat také s vyšší inflací, než na kterou jsme zvyklí. Dá se říct, kdy se ceny ustálí? A jak nakopnout ekonomiku?

Jaká byla jeho hlavní témata?

0:36-4:08 Jsme, pokud jde o růst cen, z nejhoršího venku a kdy se ceny ustálí? Proč si Jiří Rusnok myslí, že inflace už nikdy nebude tak nízká, jak jsme zvyklí?

4:08-7:16 Proč má Česko jednu z nejvyšších inflací v Evropě? Jsme méně odolní než jiné evropské země? A čí zásluha je, že se teď inflace bude snižovat?

7:16-11:25 Kdy budeme platit méně třeba za potraviny a co pro to může udělat centrální banka? Kde udělala podle Rusnoka ČNB zásadní chybu?

11:25-14:04 O tom, jak bývalý guvernér České národní banky hodnotí její dnešní fungování. Proč by Aleše Michla jako guvernéra ČNB Rusnok nikdy nedoporučil? Nemá na to?

14:04-16:00 Kde podle Rusnoka udělal chybu současný kabinet Petra Fialy? Promarnil čas s konsolidací veřejných financí? A proč podle něj úrokové sazby narostly až na 10 procent?

16:00-18:30 O tom, kde by lidem bývalý guvernér ČNB radil klidně utrácet i přes zdánlivě vysoké ceny. Co už asi nezlevní?

18:30-21:54 Jak moc s inflací souvisí výkon české ekonomiky a jakým směrem se bude podle Rusnoka vyvíjet?

21:54-26:49 Stačí vládní úsporný balíček na opětovné nastartování ekonomiky? Půjde to bez zvýšení daní z příjmu a neměla by se vrátit superhrubá mzda? Co hrozí, když to vláda neudělá?

26:49-31:04 O tom, že fungování státu na dluh je neudržitelné. Umí to vláda vysvětlit lidem?