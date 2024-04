Rusnok o "tragickém osudu" důchodů v Česku. Investujte odvážněji, radí mladým

"Jestliže dnes někdo odchází do penze, dostává v čistém téměř 60 procent bývalé průměrné mzdy. Ale víme, že změny by měly vést k tomu, že zhruba do 10 až 15 let poměr klesne někam k padesáti procentům," říká bývalý guvernér ČNB Jiří Rusnok, komu se oddalování penzijní reformy "prodraží". Proč ji už nemáme? A jak moc si může Česko ekonomicky vyskakovat v době, kdy stále bojuje s propady?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 0:31-5:17 Proč se podle bývalého guvernéra České národní banky Jiřího Rusnoka nedokáže Česko posunout dál s důchodovou reformou? Je ve svém přístupu k důchodové reformě Česko něčím specifické? 5:17-13:38 Jak zásadně může oddalování důchodové reformy systém ještě prodražit? Kdo bude nejvíc ochuzen, pokud se nic nezmění? Bude mít mladá generace vůbec ještě důchod? A je zvyšování věku odchodu do důchodu nevyhnutelnou záchranní brzdou? 13:38-18:14 Je podle Rusnoka mentalita v Česku nastavena na opatření jako třeba povinné individuální spoření? 18:14-21:46 Podařilo se podle Rusnoka v Česku obnovit cenovou stabilitu? Proč podle něj mohlo být snižování úrokových sazeb i rychlejší a jak hodnotí své nástupce v ČNB. 21:46-23:45 Na co by se mělo aktuálně soustředit Česko v otázce konsolidace veřejných financí? Co by Rusnok určitě zvýšil, kdyby byl v pozici ministra financí? 23:45-28:30 Co všechno svazuje Česko z hlediska zvyšování výkonu ekonomiky? Proč podle Rusnoka Evropa přestává být dobrým místem pro investice a byznys? 28:30-30:33 Měl by občany znervózňovat stav státního rozpočtu?