Katarzia: Na Slovensku řeší blbosti, je to vyčerpávající. Nad politikou tam i pláčou

“Je pro mě těžké se smiřovat s tím, co se na Slovensku už roky děje, proto tam tolik let nežiji,” říká zpěvačka se slovenskými kořeny Katarína Kubošiová alias Katarzia. Podle ní slovenští politici některým společenským skupinám ubližují a lidé jsou z toho opravdu smutní. Jak hluboké rýhy jsou ve slovenské společnosti? A proč má pro umělce smysl se zajímat o politiku a aktivně do ní vstupovat?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 00:08-06:38 Vstřebala už Katarzia to, co se nyní na Slovensku děje? Stírá atentát na premiéra Fica politické rozdíly ve slovenské společnosti? A je podle ní část slovenské společnosti ze strany politiků ostrakizovaná? 06:38-11:49 Proč se Katarzia rozhodla podpořit v prezidentských volbách Ivana Korčoka? Čelila za to nějaké kritice? A proč se rozhodla napsat Rytmusovi, který se naopak veřejně postavil za Petera Pellegriniho? 11:49-16:37 Proč je zpěvačce v Česku lépe než na Slovensku? Cítí se být v Praze doma? Co ji před koncertem dokáže rozhodit a co naopak potřebuje k tomu, aby se na vystoupení připravila? 16:37-22:05 Kde se v umělkyni bere potřeba neustálého vzdoru? Jaké to bylo, vyrůstat v herecké rodině? Jaké to pro ni je, pohybovat se v hudebním světě plném mužů? A jak bojuje se sexistickými narážkami? 22:05-28:18 Co si myslí o kultu krásy, který je v uměleckém průmyslu pevně zakořeněný? Jak přistupuje k sebepropagaci pomocí sociálních sítí? A má aktuálně nějakou vizi, kterou by v budoucnu chtěla realizovat?