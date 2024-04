Šafaříková: Evropa ztrácí důvěru ke Slovensku. Bojí se, co chce Fico vyzradit Rusku

"Petr Fiala má v Evropské unii dobrou pozici, protože je předvídatelný, důvěryhodný a konsensuální lídr," říká o premiérovi novinářka Kateřina Šafaříková. Přestože je český předseda vlády v EU tak populární, Češi o dění v unii takový zájem nejeví. Proč? A co v současnosti společenství nejvíce trápí? Je Evropa opravdu jednotná, nebo je rozhádanější, než se zdá? A jak moc jsme závislí na Americe?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

0:37-2:55 Co podle novinářky Aktuálně.cz a Hospodářských novin Kateřiny Šafaříkové ukázal kongres ODS? Dokáže si strana přiznat realitu, ve které žije?

2:55-6:03 Jakou má pozici a jak silné je momentálně Česko v rámci Evropské unie? A jakou pozici má v EU premiér Petr Fiala?

6:03-9:20 Dá se nějak zvrátit nezájem Čechů o volby do Evropského parlamentu? Podle Šafaříkové existuje scénář, ve kterém by Petr Fiala řídil Evropu, jaké podmínky by bylo nutné na to splnit?

9:20-17:05 Neměli jsme jako země od Evropské unie větší očekávání? Co je podle Šafaříkové největší slabina EU a co je naopak největší výhodou? Jak se třeba stavět k potenciálnímu rozšiřování Evropské unie? Je společenství států jednotné? A na co poukázal spor o ukrajinské obilí?

17:05-22:35 Jaký dopad na Evropu může mít odhalení ruských vlivových skupin a jejich činností Bezpečnostní informační službou (BIS) před "eurovolbami"? Jak silně v této souvislosti rezonuje téma závislosti Evropy na Spojených státech amerických, pokud jde o bezpečnost, a jak moc může do situace zasáhnout krize na Blízkém východě?

22:35-25:02 Kdo je podle Šafaříkové nejsilnější hráč Evropské unie a kdo je na jejím chvostu? Jaké postavení má aktuálně Slovensko?

25:02-29:42 O tom, kdo by měl být podle Šafaříkové eurokomisař za Česko a jestli je důležitější portfolio, nebo osobnost. Kdo by měl v EU typově šanci na získání silného portfolia a jakou naději má Česko tak silné portfolio získat?