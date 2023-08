Vědkyně: Biologové jsou z požárů nadšení. Pro planetu bez lidstva jsou příležitostí

“Do budoucna uvidíme mnohem větší nárůst lidí, kteří budou muset opustit domovy, protože už prostě nebudou moci žít tam, kde žijí,” říká vědkyně Lenka Suchá z CzechGlobe Akademie věd k tomu, jaký vliv má změna klimatu například na úrodu. Už teď mají proměny počasí fatální dopady na zemědělce v Africe. Jaký příklad si z toho máme vzít a jsme v Evropě na klimatickou změnu dostatečně připraveni?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

0:35 - 3:35 Proč je podle vědkyně Lenky Suché potřeba přemýšlet nikoliv jen o negativní budoucnosti způsobené klimatickou změnou, ale i o tom, jak takovou budoucnost zvrátit.

3:35 - 7:45 Jak se společnosti dotýká postupné mizení některých živočišných druhů a rostlin a jaké extrémní následky to může mít? Do jaké míry souvisí oteplování země se zalidněním?

7:45 - 13:23 Ve svém výzkumu v jihoafrické Zambii Lenka Suchá s kolegyní Zuzanou Harmáčkovou zkoumaly život a potřeby místních zemědělců. Jaké dopady na ně má klimatická změna? Jsou schopni se jim přizpůsobovat?

13:23 - 16:04 Jak může vypadat klimatická migrace způsobená hladomorem a nedostatkem pitné vody?

16:04 - 20:53 Co může pro snížení emisí udělat jednotlivec a jak by se měla k němu stavět společnost? Jak by se na změnu klimatu měli dívat lidé ve městech a jaká města by mohla jít příkladem?

20:53 - 24:05 Jak se v porovnání s Afrikou starají o svou půdu Češi? A jak bychom měli s půdou v Česku pracovat?