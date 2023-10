Bouček: My se možná fakt budeme mít hůř. Nedivím se těm, kteří podléhají lžím

"Pořád platí, že dobrý moderátor musí mít maximální přehled, musí mít schopnost reagovat a musí být v první řadě schopen potlačit svoje ego a netlačit se dopředu," myslí si moderátor Libor Bouček. Za sebou má už desítky odmoderovaných televizních pořadů, sportovních přenosů i galavečerů. Jak zaujmout diváka? Kde je hranice, kterou by už ve svém humoru nepřekročil? A kdy opravdu neměl rád Česko?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

0:37-4:36 Kdy měl moderátor Libor Bouček nejméně rád Česko? Jak se dívá na dnešní stav společnosti?

4:36-8:05 O tom, jestli někdy přemýšlí nad tím, zda by měl mít vlastní pořad, kde by se mohl s hosty zamýšlet nad společností víc. Ale také o tom, jestli existuje něco jako správný názor a odkud by měl takový názor pocházet.

8:05-11:05 Proč z jeho moderace zpravodajství docela rychle sešlo a v čem mu vyhovuje působení v soukromém médiu.

11:05-15:52 Mění se podle Boučka s dobou i představa o dobré moderaci? Má Bouček jako moderátor nějaké hranice, za které nepůjde?

15:52-18:00 Patří vůbec názory a postoje na veřejnost k práci moderátora?

18:00-24:15 Devalvují podle Boučka online platformy moderátorskou profesi? O tom, proč si myslí, že skutečný podcastový boom nás v Česku ještě čeká. A proč se v rámci žánru talk show nepodařilo prosadit nikomu z mladší generace.

24:15-26:50 Kde vidí Bouček největší nevýhodu svojí profese?