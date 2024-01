Rádi si hrajeme na cyniky, ale obstáli jsme. Etik Vácha rozebral střelbu na fakultě

“Vypadá to, že po 21. prosinci jsme trochu ztratili víru v to, že všichni lidé jsou dobří a že žijeme ve společnosti slušných lidí,” říká k tragické střelbě na filozofické fakultě etik Marek Orko Vácha. Přestože se ve společnosti objevuje kritika ke krokům médií i policie, podle něj jsme si jako národ s událostí poradili dobře. Jak útok Česko promění? A jak velké trauma zanechá?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

0:37-4:42 Jak se podle etika a teologa Marka Orko Váchy bude Česko vyrovnávat s čirým zlem, kterého jsme byli svědky při střelbě na Filozofické Fakultě Univerzity Karlovy v Praze? Jak velké trauma a na jak dlouho tato událost ve společnosti zanechá? V čem se může Česko změnit nejvíc a v jakém rozpoložení se země nachází teď?

4:42-8:31 Co bylo podle Váchy nejproblematičtější z hlediska etiky v událostech, které následovaly po střelbě? Jakou známku by od něj dostala média a policie? Byla kritika vůči nim oprávněná?

8:31-12:00 Kde mají média hledat rovnováhu, aby stále dělala svou práci a zároveň dodržovala určitou úroveň etiky? Co není podle Váchy z etického hlediska vůbec přípustné zveřejňovat v tak tragickém případě? A jak si Vácha vysvětluje velké množství nenávistných komentářů a výhrůžek lidí na sociálních sítích?

12:00-15:12 Kde je etická hranice u záznamů ze zásahu, které zveřejňuje policie? Mají na emoce právo i strážci zákona, které teď část veřejnosti kritizuje?

15:12-16:50 Jak se podle Váchy stavět vůči lidem, které tato tragická událost přímo zasáhla? Proč je podle něj důležité zeptat se, jestli o tom vůbec chtějí mluvit a respektovat ty, kteří truchlí jinak.

16:50-20:46 O tom, proč si myslí, že politici mají svůj podíl na budování étosu národa, a jestli ho podle něj jednání ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky kazí? Narušil důvěru lidí v politiky?

20:46-23:13 Je podle Váchy politika s etikou vůbec slučitelná? Proč si myslí, že je chybné si myslet, že to nejde dohromady, a jaké velké politické osobnosti vnímá jako příklad toho, že to jde? Co je podle něj zásadní pro lidi, aby neztratili víru v demokracii, ve svobodu a v politiku?

23:13-25:18 Kdo je podle něj největší klaun na české politické scéně a je mezi nimi i Alena Schillerová? Proč si Vácha myslí, že své nedávné tvrzení o tom, že chce žít v míru, nemyslí vážně.

25:18-27:19 Jakou hranici by podle něj nemělo nikdy chování a vzájemné útočení politiků na sebe překročit a kdo má podle Váchy moc posouvat národ jak dobrým, tak špatným směrem?