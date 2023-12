Důchod podle Jurečky: Jasno je u některých ročníků. Chybí „chlapské slovo“ opozice

"Od politika očekávám, že mi dokáže doručit správné řešení. A jestli správné bylo, se ukáže až v čase. Část našich řešení se ale teď jako správná ukázala," brání vládu Petra Fialy její místopředseda Marian Jurečka. Důvěra kabinetu klesla na 17 procent - co s tím vládní politici chtějí dělat? A kdy budeme mít jasno o důchodech? Jak bojovat s drahými potravinami a dělá pro to Fialův kabinet dost?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

0:30-5:10 Znepokojuje ministra práce a sociálních věci Mariana Jurečku pokles důvěry lidí ve vládní koalici? Zanalyzovala si vláda pro sebe, co to pro ni znamená? A plánuje s tím něco dělat? Plánují ministři a ministryně něco měnit třeba v komunikaci směrem k lidem?

5:10-9:18 Přichází v úvahu obměna vlády? Jak Jurečka hodnotí preference KDU-ČSL, které jsou podle posledního průzkumu na dvou procentech? A co se Jurečkovi daří dělat na ministerstvu dobře?

9:18-13:19 Nelituje, že je ministrem právě práce a sociálních věcí, kde různé změny v těchto oblastech lidé vnímají citlivěji? A má podle Jurečky lidovecká politika v moderním světě ještě své místo?

13:19-16:45 Čeká dnešní čtyřicátníky prudký růst věku pro odchod do důchodu? Kdy se dozvědí, v kolika letech budou moci do důchodu odejít? Má ministr Jurečka svoji představu o důchodové reformě projednanou i s opozicí, nebo mají lidi čekat, že příští vláda do její podoby bude dále zasahovat?

16:45-23:07 Jak jako bývalý ministr zemědělství rozumí tomu, proč jsou v Česku potraviny dražší než v některých okolních zemích? Funguje podle něj antimonopolní úřad správně? Jaké vláda podniká kroky, aby v rámci hospodářské soutěže dokázala vytvářet lepší konkurenční prostředí? Tuší Jurečka, jak dopadnou ceny potravin od ledna, a existuje nějaký důvod pro jejich zdražování?

23:07-26:55 O tom, jestli vláda bere stávku odborářů, lékařů a učitelů vážně. Myslí si Jurečka, že dohoda, ke které došli s lékaři bude stačit?

26:55-31:34 Jak chce vláda pomoct energeticky náročným firmám? Jak si vysvětluje zmatek kolem komunikace o (ne)zdražování cen elektřiny?