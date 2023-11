Pro to už na Západě nebude pochopení. Reportér popsal míru destrukce v Gaze

"Palestinci by byli nejradši, kdyby se jednoho rána probudili a Izrael by neexistoval. Izraelci zase říkají: my musíme najít nějaké řešení, při kterém nás Palestinci nebudou zabíjet. Ty představy jsou navzájem neslučitelné," říká reportér Aktuálně.cz Martin Novák k současné válce mezi Izraelem a Hamásem. Jak zkreslenou představu o konfliktu máme my v Evropě? A co vše přineslo příměří?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 0:36-2:33 Reportér Aktuálně.cz Martin Novák se před několika dny vrátil z Izraele. Jaký mu tahle cesta poskytla pohled na celou situaci aktuálního konfliktu? Co ho nejvíc překvapilo? 2:33-4:58 Jak to teď vypadá v pohraničních místech? Co dělají lidé, kteří se tam vrátili? A je reálné, aby se Izrael někdy dostal do klidového stavu? 4:58-7:28 Vidí Martin Novák nějaké řešení současné situace, do které konflikt vyeskaloval po brutálním útoku Hamásu na Izrael? V čem jsou podle něj představy o fungování obou zemí neslučitelné? Kdy se podle něj dočkáme konce konfliktu a proč si myslí, že to možná bude trvat několik desítek let? 7:28-11:50 Je podle Nováka izraelský cíl zničit celý Hamás reálný? Jak na nálety na Pásmo Gazy nahlíží Izraelci a otupěla podle Nováka míra brutality Hamásu empatii Izraelců vůči lidem žijícím v Pásmu Gazy? 11:50-14:20 Jak probíhají novinářské cesty, které Izrael organizuje do oblastí, na které zaútočil v říjnu Hamás? Na co si při reportování musí dávat pozor a má někdo z novinářů přístup i do Pásma Gazy? 14:20-16:36 O tom, jak Martin Novák vzpomíná na Gazu v devadesátých letech a kdy se to podle jeho slov zvrhlo. Jaké panují o Pásmu Gazy stereotypy a jaká je podle něj realita? 16:36-18:50 Nakolik bylo pro konflikt důležité několikadenní příměří a co od něj mohou obě strany očekávat?

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!