Bojím se to vyslovit, může to být hrůzostrašné. Novinář o možném důsledku voleb v USA

"Do devadesátých bylo pnutí v USA vlastně pozitivní. Jenže teď se možná dostalo až do stavu nenávisti," říká novinář ČT Martin Řezníček o tom, jak se postupně stala ze Spojených států "rozpojená" země. Ačkoliv rozklíženost v americké společnosti začala dávno před Donaldem Trumpem, podle bývalého zpravodaje v USA se právě jemu podařilo z americké duše vyškrábnout něco, co už bylo dávno zapomenuto.

Jaká byla jeho hlavní témata?

00:12-06:28 Co na Americe Martina Řezníčka děsí a co naopak fascinuje? Dožijeme se doby, kdy o Americe nebudeme mluvit jako o rozdělené zemi? Co v USA polarizovalo společnost a jak velký podíl na tom má vláda? Co je pro Američany typické a která část USA je opravdová Amerika?

06:28-11:12 Kdo z kandidátů na prezidenta je typičtějším Američanem a bude letošní prezidentský souboj napínavější než ty předchozí? Bude Kamala Harrisová v případě svého zvolení pokračovat v politice Joea Bidena a na jakou otázku by se Řezníček Harrisové nebo Trumpa zeptal?

11:12-18:48 Čím Donald Trump dokáže své voliče přitáhnout, že jsou schopni zaútočit na Kapitol, a proč ho pořád tak velké množství Američanů zbožňuje? Jak silné emoce a nenávist se v této předvolební kampani projevuje a dočkáme se podobně dramatického scénáře jako po předchozích prezidentských volbách?

18:48-25:42 Připravuje se Řezníček na to, že se může historie z 6. ledna opakovat, a do jaké Ameriky se po delší době bude vracet? Jak těžké je pro Řezníčka nepromítat do reportování své názory a jak se redaktoři České televize vypořádali s výtkami o stranění Hillary Clintonové?

25:42-34:03 Kam až sahají kořeny amerického volebního systému a je systém z našeho pohledu spravedlivý? Rozhodne tyto volby ekonomické téma a o jaké voliče teď oba kandidáti hrají? A jak důležitou roli hrají v amerických volbách televizní debaty?