To už není svoboda. Šéf BIS tvrdě o demonstracích v USA. "Neklid" je už i v Česku

"To samé, co teroristé Hamásu udělali v Izraeli, a to samé, co dělá ruská armáda na Ukrajině, by dělali u nás, kdyby mohli," tvrdí šéf BIS generálmajor Michal Koudelka, podle kterého je současná bezpečnostní situace opravdu vážná. Proč tomu tak je a co hraje největší roli? Jak vnímá současné propalestinské demonstrace a jak úspěšné je Česko v boji proti ruským nepřátelským aktivitám?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 00:08-02:54 Je Česko v bezpečí a co nás momentálně ohrožuje nejvíce? Měl někdy generálmajor Koudelka pocit, že se vláda vměšuje do práce BIS? Je opravdu současná bezpečnostní situace nejhorší od druhé světové války? 02:54-07:16 Hrozí Česku bezprostřední nebezpečí ze strany Ruska nebo teroristických organizací? Je Česko připraveno čelit současným rizikům? A je Česká republika připravena čelit ruské propagandě, kterou Koudelka označuje za největší hrozbu? 07:16-14:04 Jaká byla největší dezinformační akce, která ovlivnila chod Česka? Daří se státu dezinformace odrážet? Jak úspěšní ve snaze ovlivnit evropské volby byli aktéři v kauze dezinformačního webu Voice of Europe? A povedlo se jejich aktivitu efektivně zastavit? 14:04-17:48 Řídí nás tajné služby? Mrzí Koudelku, že do práce BIS hodilo Slovensko "vidle"? A je jisté, že ruské peníze, které v rámci Voice of Europe přitekly z Polska, neskončily i u českých politiků? 17:48-20:14 Je dnes stoprocentně jisté, kdo stojí za explozí muničních skladů ve Vrběticích? Věděla BIS, že se ruští agenti zodpovědní za výbuch pohybují po republice? A kdy si BIS agenty s případem propojila? 20:14-25:49 Jak velkou hrozbu představuje radikalizace propalestinských aktivistů ve světě? Kdo propalestinské demonstrace v Česku organizuje? Má BIS ze vzrůstající aktivity obavy a ví, kdo stojí za skupinou Academics against apartheid? Představuje propalestinské hnutí pro Česko a jeho občany nebezpečí?