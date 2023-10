Expert: Zelenskyj může udělat stejnou chybu jako Putin. Je cesta, jak to zvrátit

"Z otevřených zdrojů zatím nemáme informace, že by mělo Rusko na útoku Hamásu na Izrael nějaký podíl. Ale ty věci se začínají nebezpečným způsobem proplétat dohromady," říká politický geograf Michael Romancov k tomu, jaké má Rusko zájmy na Blízkém východě. Jak může válka mezi Hamásem a Izraelem proměnit konflikt na Ukrajině? A jaké dilema v tuto chvíli Rusko řeší?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

0:30-4:27 Může podle politického geografa Michaela Romancova aktuální konflikt mezi Izraelem a Hamásem nějak proměnit ruskou agresi na Ukrajině? Jaké má Putin na Blízkém východě zájmy?

4:27-10:58 Jaké postoje zaujímá při izraelsko-palestinském konfliktu Rusko, Saúdská Arábie a Turecko? A co podle Romancova tyto postoje znamenají?

10:58-15:40 Proč v Rusku podpora války na Ukrajině neklesá, když zvážíme informace o počtu mrtvých ruských vojáků a sankce? Proč dle Romancova Rusové na své životní úrovni nepocítili skoro žádnou změnu a Západ se na to nedívá správnou optikou.

15:40-19:43 Co by Rusové považovali za úspěch v pokračující invazi na Ukrajinu a jak to, že má Putin stále tak vysokou podporu? Existuje něco, co by jeho režimem mohlo otřást?

19:43-21:45 Jací jsou Ukrajinci podle Romancova národ? Jsou nám svou mentalitou blíž než Rusové?

21:45-25:19 Co čeká prezidenta Zelenského, kterému příští rok vyprší mandát, a co by podle Romancova byla nejlepší možnost pro Ukrajinu z hlediska toho, kdo bude dál zastávat prezidentskou funkci?