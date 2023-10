Prognóza pro Slovensko: Fico stopne všechny kauzy, ale napodobit Orbána bude složité

"Je to zlé z pohledu demokratického prozápadního Slovenska. Počtvrté se vrací člověk, který v minulosti vychýlil zemi z dráhy liberálních demokracií a do jisté míry se mu podařilo rozvrátit právní stát," říká k vítězství Směru Roberta Fica slovenský sociolog Michal Vašečka. Bude Fico schopen sestavit vládní koalici? A co by to znamenalo pro celé Slovensko?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 0:38-4:10 Překvapil slovenského sociologa Michala Vašečku výsledek předčasných parlamentních voleb na Slovensku? Proč si myslí, že volby mohly dopadnout mnohem hůř? 4:10-9:40 Je výsledek voleb pro demokracii na Slovensku skutečně tak fatální, jak ho prezentují některá média? Co vše se do společnosti vrátí spolu s Ficem? 9:40-12:26 Jakou roli podle Vašečky hrály v předčasných volbách konspirace? 12:26-18:33 Proč se letos podle Vašečky opět zásadně lišily výsledky exit pollů oproti reálným výsledkům voleb a proč je taková odchylka evropský unikát? 18:33-22:04 Klíčovou roli při sestavování nové vlády teď sehraje Peter Pellegrini a jeho strana Hlas. Vidí Vašečka ve vládě ještě jinou koalici než tu se Směrem Roberta Fica? Proč si myslí, že koalice Hlasu s Progresivním Slovenskem a jinými stranami je spíš nereálná? 22:04-25:10 Překvapením voleb byl i fakt, že se do parlamentu nedostala strana Republika, která vznikla oddělením od fašistické strany Mariana Kotleby. Kam se přesunuli voliči Republiky a proč jim to podle sociologa Vašečky nevyšlo? 25:10-29:16 K vítězství Ficovi gratuloval i maďarský premiér Viktor Orbán. Co takové gesto znamená pro budoucnost visegrádské čtyřky? A jaké ponaučení by si z voleb na Slovensku mělo odnést Česko?

