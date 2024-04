V Kremlu otevřeli šampaňské. Putin má Slovensko prakticky na talíři, varuje Kňažko

"Nemám žádné očekávání. Nevěřím, že bude jiný," říká k víkendovému vítězství Petera Pellegriniho v prezidentských volbách na Slovensku bývalý slovenský ministr zahraničí Milan Kňažko. Šéfa vládní strany Hlas nazývá "Ficem s lidskou tváří" a nabádá opozici, aby bojovala za předčasné volby. Jak moc Pellegriniho výhra Ficovu pozici posílí? A jakou paralelou by mohl být slovenský scénář pro Česko?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

0:35-4:05 Kam podle Milana Kňažka, herce a bývalého politika, míří Slovensko po prezidentských volbách, ve kterých zvítězil Peter Pellegrini? Po prvním kole to vypadalo na těsný souboj, nakonec byl Pellegriniho náskok mnohem vyšší. O čem to svědčí?

4:05-7:33 Proč na Slovensku fungovalo strašení válkou a Slováci této lživé antikampani uvěřili?

7:33-11:31 V Pellegriniho volebním štábu po vyhlášení vítězství vystoupil i premiér Robert Fico. Jak moc mu Pellegrini ulehčí vládnutí? Může v něčem i překvapit?

11:31-17:13 Diví se Kňažko mladým, kteří ze Slovenska odchází pryč? Co on sám čeká od nově zvolené hlavy státu, a čeho by se naopak dočkal nerad? Jak silnou pozici bude mít prezident ve slovenské politice?

17:13-21:12 Obstála podle Kňažka v prezidentské funkci Zuzana Čaputová? Kde vidí její slabost? Sám Milan Kňažko se v minulosti zúčastnil prezidentského klání, proč se tehdy rozhodl kandidovat?

21:12-26:38 Co udělal špatně finalista Ivan Korčok, že ve volbách v druhém kole neobstál? Může být Slovensko v něčem odstrašující příklad pro jiné země? Sleduje Kňažko v Česku podobné tendence zvýšené podpory politikům, kteří minimálně svojí rétorikou táhnou zemi na Východ? A jaké jsou podle Kňažka československé vztahy v současné době?

26:38-31:55 Umí si Kňažko představit situaci, ve které by slovenský premiér Robert Fico změnil nyní prokazování politické směřování? O co mu aktuálně ve funkci jde? Co by Kňažko doporučil slovenské opozici a kde vidí budoucnost Ivana Korčoka?