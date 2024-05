Že se na školách nešikanuje? Stupidní tvrzení. Některé to i zakrývají, varuje expert

"Pokud bude škola dneska tvrdit, že u nich šikanu nemají, tak je to stejně stupidní, jako kdyby tvrdili, že nepotřebujeme penicilin, protože nebudeme nemocní. Je to prostě nesmysl," tvrdí ředitel organizace Aisis Milan Kotík. V Česku se s různou formou šikany setkalo 20 až 40 procent dětí, a to nemusí jít o konečná čísla. V čem se prostředí škol zhoršilo nebo změnilo? A jak šikanu odhalit?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 00:08-04:02 Zažil Kotík šikanu osobně? Kdo je nejčastěji obětí šikany? Odvíjí se množství šikany od regionu, ve kterém se školy nachází? Jaké faktory hrají roli? 04:02-10:42 Jak často se organizace setkává s tvrzením, že se na dané škole šikana nevyskytuje? Existují školy, které šikanu řešit nechtějí? Proč si oběť šikany nechá často líbit něco, co je pro ostatní za hranou? 10:42-17:56 Jakou podobu a jaké důsledky může šikana mít? Lze určit věk, ve kterém jsou děti k šikaně náchylnější? A jak se projevuje zodpovědná a naopak nezodpovědná škola? 17:56-25:58 Jsou kázeňské testy řešením? Věnují se problematice šikany i samotné pedagogické fakulty? Proč se oběti šikany obvykle nesvěří rodičům? A jak velkým problémem je dnes kyberšikana? 25:58-31:33 Proč je důležité zaměřit se nejen na oběti, ale i na agresory? V jakém světě současná mladá generace žije? A proč by se školy měly více zaměřovat na sociální dovednosti?