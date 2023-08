Pozitivní výhled: Kdo je vystresovaný z inflace, si příští rok polepší, říká ekonom

"Za celý rok 2023 máme před sebou černou nebo mírně červenou nulu. Takže to není recese, ale papírově stagnace. Velmi zvláštní ale je, že tohle zažíváme při nejnižší míře nezaměstnanosti v Evropě," hodnotí stav české ekonomiky poradce České bankovní asociace Miroslav Zámečník. Hrozí tedy Čechům zpomalení růstu mezd a životní úrovně? A jak dlouho se ještě budeme muset potýkat s drahými potravinami?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

0:32 - 4:37 V jaké kondici je podle ekonoma Miroslava Zámečníka momentálně česká ekonomika? Proč je Česko pořád čtvrté nejhorší ve výši inflace?

4:37 - 8:02 Co znamená vysoká inflace pro spotřebitele a proč se pro některé zboží vyplatí jezdit do zahraničí? Změnilo by něco, kdyby měnou v Česku bylo euro?

8:02 - 11:45 Čeká ekonomiku dlouhodobá stagnace? Je vůbec v současném stavu konkurenceschopná?

11:45 - 16:27 Odnesla inflaci nejvíc střední třída? Co v Česku děláme špatně při nakládání s penězi?

16:27 - 20:48 Jak ekonom Zámečník nahlíží na rekordní zisky velkých firem? Nemáme tu něco špatně nastaveného?

20:48 - 23:45 Jak se k vysokým cenám mají stavět lidé a co mohou dělat, aby vyjádřili svou nespokojenost?

23:45 - 25:48 Chybí něco Zámečníkovi v konsolidačním balíčku?