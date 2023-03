Hampl: Co je to za lobotomii? Politici slibují nízké daně i přidávání. To přece nejde

“Nejde o to, že na důchody nebude, ale o to, že když budeme mít ten systém neudržitelný, tak budeme dávat na důchody tolik, že nebude na spoustu jiných věcí,” říká v rozhovoru se Světlanou Witowskou předseda Národní rozpočtové rady vlády Mojmír Hampl. Inflací podle jeho slov nejvíce trpí zaměstnanci, a pokud jde o důchody, každý by měl přemýšlet, jak se zajistit na stáří, a nespoléhat jen na stát.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

0:33 - 2:00 Ekonom Mojmír Hampl by podle důchodové kalkulačky šel do penze v roce 2040. Bude mít podle něj stát tou dobou na důchody dost peněz?

2:00 - 4:55 O tom, že Česko teď chudne rychle a má jednu z nejvyšších inflací v EU. Jak dlouho budou Češi ještě chudnout?

4:55 - 11:15 Důchodový systém podle Hampla musí "dýchat s ekonomikou". Vysvětluje, že systém vyplácení důchodů je jako průtokový ohřívač: "To, co vy dneska zaplatíte na odvodech, tak to je zítra zaplaceno mé mamince a mému tchánovi, a proto má platit, že valorizační mechanismus bere v potaz i fakt, že těm, kteří do systému přispívají, naroste reálná mzda," říká.

O otázce valorizace důchodů ale nakonec možná rozhodne Ústavní soud. Hampl upozorňuje, že průměrný věk tamních soudců je nyní kolem 66 let a je tak podle něj třeba přemýšlet o tom, že soudci "do určité míry rozhodují ve své vlastní věci".

11:15 - 14:55 Co podle něj stojí za růstem cen potravin? A proč Centrální banka v současné situaci už nemůže udělat nic kromě zpřísnění měnové politiky a dalšího zvyšování úrokových sazeb?

14:55 - 21:10 Česko má velkou míru rozpočtové nerovnováhy, zvyšování daní se proto asi nevyhne. Kdo by měl tenhle fakt komunikovat občanům? Daří se to vládě?

21:10 - 23:37 Jak podle Mojmíra Hampla vláda zvládla dosavadní komunikaci kolem inflace a růstu cen - je její komunikace srozumitelná? Fakt, že se budou muset zvýšit daně, podle Hampla Češi prostě nechtějí slyšet a slýchá to i v debatách mezi vysokoškolsky vzdělanými lidmi ve vysokých pozicích.

23:57 - 27:17 Lidé chudnou a polostátní energetická firma ČEZ vydělává na drahých energiích, jejich ceny pro spotřebitele však klesnou asi až příští rok - proč? Měl by kabinet Petra Fialy zrušit zastropení cen energií? Co by podle něj měla vláda se ziskem udělat?