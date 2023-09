"Má vymést Augiášův chlév." Novinář popsal korupci na Ukrajině a novou naději

Aby byl Zelenskyj silný jako Putin? "Na to musíte mít příslušný bezpečnostní aparát. A to prezident Ukrajiny nemá," hodnotí postavení ukrajinské hlavy státu novinář Ondřej Soukup. Podle něj Zelenského obliba klesá, v jeho vládě navíc teď dochází ke změně na klíčovém resortu obrany. Co přesně výměna znamená? Jak se žije Ukrajincům rok a půl od začátku ruské agrese? A jaká zima je čeká?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 0:30-3:52 Jaká je teď mezi lidmi podle novináře Soukupa na Ukrajině nálada. 3:52-7:00 O tom, jak se Ukrajinci připravují na zimu a jestli máme čekat další vlnu uprchlíků. 7:00-10:14 V jakém stavu nacházejí lidé ukrajinská města po jejich osvobození? 10:14-12:42 Jak se země vypořádá(vá) s kolaboranty? 12:42-19:00 Prezident Zelenskyj chce vyměnit ministra obrany - jak Soukup nahlíží na tuhle změnu? Co všechno s ní může přijít? 19:00-29:59 O wagnerovcích, ruské propagandě a možných hypotetických scénářích výsledku války.

