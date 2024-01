Je to žalostné, lidi zavírají oči. Já se za Ukrajinu i dvakrát pral, říká Vetchý

"Krátkozrakost nepomáhat Ukrajině vypovídá o tom, jak lidé nedohlédnou situaci, že když se těžiště konfliktu přesune jinam, na Ukrajině zůstanou jenom ti nejlepší, zatímco ta obrovská masa lidí se posune dál a přijde sem," říká herec Ondřej Vetchý, který založil spolek s cílem vybírat peníze na drony pro Ukrajinu. Co a proč lidem na pomoci Ukrajině vadí? A jak mluvit o válce a přitom nestrašit?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:30-03:10 Co vedlo herce Ondřeje Vetchého k založení spolku, který vybírá peníze na drony pro Ukrajinu? Kdo se na vybírání podílí a proč si vybrali název "Nemesis"?

03:10-05:05 Dá se podle Vetchého využít herectví k úspěchu i v jiných odvětvích? Je pro něj herectví už jen "nástrojem"? A nerozmlouvají mu jeho kolegové angažování do politiky a války na Ukrajině?

05:05-12:40 Proč podle Vetchého vláda špatně vysvětluje nutnost Ukrajině pomáhat? Je podle něj nějaký způsob, jak zvrátit u Čechů neustále klesající podporu napadené zemi?

12:40-16:40 Jak si vysvětluje mediální útoky opozičních politiků na náčelníka generálního štábu Karla Řehku, který je patronem sbírky Nemesis? Proč podle něj lidé nejsou ochotni si přiznat, že válečný konflikt je tak blízko nás? A jak se má mluvit o hrozbě války a přitom nestrašit?

16:40-18:53 Co všechno FPV drony, na které sbírka vybírá peníze, umí? Kolik peněz už mají zatím vybráno? A proč vlastně jsou pro Ukrajince tak důležité?

18:53-27:03 Jak moc se Ondřeje Vetchého a jeho rodiny dotýkají ostré výhružky, které kvůli sbírce dostává? Ví, od koho jsou?

27:03-31:42 Jak bude v případě výhružek postupovat policie? Jak často se Vetchý "rve" a proč je to pro něj přirozené? A kdyby bylo potřeba, šel by do války bojovat za vlast?