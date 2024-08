Expert popsal, kam se "ztrácí" léky z Česka: Dostupnost bude od října ještě horší

"Máme třetí nejnižší ceny v Evropě. Pro globální dodavatele je pak poměrně jednoduchá volba, kam zamířit," popisuje jeden z důvodů, proč Česko bojuje s nedostupností některých léků, expert na lékařskou informatiku Pavel Kubů. Teď třeba chybí důležitý lék na léčbu letních angín, co s tím? A jak s nedostupností léků bojovat? Promění problém do budoucna i to, jak se v České republice léčí?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 00:08-07:47 Došli jsme v Česku tak daleko, že by některé pacienty mohla ohrozit na životě nedostupnost léků? Je léková politika v Česku transparentní a funkční? Je Česko v nevýhodě proto, že je menším trhem? A jak výrazně nyní ohrožuje české pacienty nedostupnost některých léků? 07:47-13:01 Proč je Česko stále zemí, kterou neustále postihují výpadky léků? "Ztrácejí se" u nás některé léky? Jak velký může být nelegální byznys s léky? Brání se úřady dostatečně? A je povinnost distributorů týkající se dodávky léčiv do lékáren dostatečná? 13:01-19:09 Co všechno se dá schovat za "výrobní důvody"? Má regulátor dostatečné páky k tomu, aby výpadku předcházel? Lámou si výrobci hlavu s pokutami? Co vyvolalo obavy o možnou nedostupnost léků bez doplatku? A bude se muset v budoucnu změnit systém poskytování zdravotní péče? 19:09-23:37 V čem pacientský spolek pro léčbu konopím KOPAC stále bojuje s úředníky Státního úřadu pro kontrolu léčiv nebo ministerstva? Proč mají lékaři v Česku povinnost hlásit průběh léčby konopím? A existují důkazy o tom, že je léčba konopím prospěšná? 23:37-30:20 Jak se Německu osvědčil regulovaný trh s konopím? Na jaké bázi má nový regulovaný trh v Německu fungovat? A má Česko nakročeno k německému scénáři?