"Je masakr tam už jen vstoupit. Zemře hodně lidí." Novinář o pozemní operaci v Gaze

"Jak Turecko, tak Egypt varovaly izraelskou vládu, že se něco chystá. Asi nevěděly úplně přesně co a že to bude takhle velké," komentuje, co předcházelo útoku Hamásu na Izrael, novinář a redaktor zahraniční redakce Hospodářských novin Pavel Novotný. Porušuje Izrael blokádou Pásma Gazy mezinárodní právo? A jak pravděpodobné je, že je izraelská ofenziva součástí plánu Hamásu, jak na sebe upozornit?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 0:33-4:33 Je podle novináře zahraniční redakce Hospodářských novin Pavla Novotného útok Hamásu na Izrael skutečně srovnatelný s teroristickým útokem z 11. září 2001? Co se podle Novotného stalo, že Izrael nebyl na takový útok připraven? 4:33-6:34 Jakou roli v tom mohl potenciálně sehrát izraelský premiér Benjamin Netanjahu a jeho "posedlost" mocí? 6:34-9:54 O tom, jak se žije v pásmu Gazy a proč bychom aspoň zčásti měli zkusit chápat, proč někteří lidé v Palestině útok Hamásu oslavují. 9:54-14:05 Je úplná blokáda Gazy skutečně v rozporu s mezinárodním právem OSN? Jak se žilo v Pásmu Gazy ještě před tímhle útokem? 14:05-18:02 Co může teď podle Novotného následovat? Kdy máme čekat odvetu Izraele a jak bude asi vypadat? A jaké následky útoku ponese celé Pásmo Gazy včetně obyvatel? 18:02-21:57 Lze se v rámci mediální i společenské debaty jednoznačně přiklonit na nějakou stranu konfliktu? Jaká média a zdroje doporučuje Novotný lidem číst, aby nebyly zabarveny propagandou některé ze stran?

