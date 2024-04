Nastal čas Rusko pořádně vyděsit? Analytik popsal, proč Evropa musí přitvrdit

"Ve světě, kde se vrací geopolitické soupeření, nemůže Evropa být, jak se říká, vegetariánem ve světě masožravců," říká analytik Petr Boháček, podle kterého by kontinent neměl vůči velmocem být pouze reaktivní, ale měl by zároveň určovat tempo a pravidla hry. Jak může podle něj v Evropě vypadat strategie jaderného odstrašení? A jaký vliv by na naši bezpečnost mělo znovuzvolení Donalda Trumpa?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

0:34-3:05 Jaké zrcadlo nastavuje Evropě podle bezpečnostního analytika Petra Boháčka tato fáze války? V čem jsou podle něj přirozené rozdílné přístupy k tomu, jak moc pomáhat Ukrajině?

3:05-8:11 Do jaké míry je jednota Evropy svázaná bezpečnostním hlediskem celé situace? Co by podle Boháčka mohlo přesvědčit evropské země o tom, že by měly více investovat do obrany? Je nutné o pomoci Ukrajině více přesvědčovat veřejnost? Jak se stavět proti politické reprezentaci, která bude voliče přesvědčovat o opaku?

8:11-13:45 Na co všechno by ze strany Ruska měla být Evropa připravena? Proč by měla být Evropa více aktivní, a ne pouze vyčkávat další vývoj situace? Stoupá nervozita v pobaltských zemích oprávněně?

13:45-17:31 Jak podle Boháčka posouvají Evropu a Evropskou unii různé krize dál? Proč by se EU podle něj měla nějakým způsobem reformovat?

17:31-20:39 Jakou podobu by mohlo mít potenciální jaderné odstrašení ze strany Evropy?

20:39-25:44 Co nás čeká po případném vítězství Donalda Trumpa v amerických prezidentských volbách? Proč si Boháček myslí, že Trumpovo funkční období bylo něco, co si Evropa sice nepřála, ale potřebovala?

25:44-26:50 Je Evropa podle Boháčka pro Spojené státy stále rovnocenným partnerem?