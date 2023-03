Prezident Pavel: Že je ze mě ikona? Až rozhodnu o důchodech, nebude to tak horké

Že pravda zvítězila nad lží a nenávistí? "Není to tak, že by přišla univerzální pravda, ale lidé jí dali přednost před populismem," říká ke svému vítězství v prezidentských volbách nový český prezident Petr Pavel. Ve Spotlightu přiznává, že z inaugurace byl nervózní. Do jejího průběhu prý moc mluvit nemohl a v některých ohledech byla "trochu moc". Lidé mají ale podle něj symboly rádi.

"Když před sebou vidíte ten sál, ve kterém sedí možná více než 800 lidí, kteří představují špičky národa, a víte, že další statisíce vás sledují doma nebo venku. Tak kdo by trochu nervózní nebyl," přiznává novopečená hlava státu v rozhovoru s Lindou Bartošovou. Emoce prý dává najevo nerad, přiznává ale, že být prezidentem je zvláštní pocit: "Ale člověk si zvykne," dodává.

V rozhovoru mluví Petr Pavel také o tom, jak plánuje uskutečňovat pracovní cesty po Česku i do zahraničí. Na některé důležité události by rád cestoval letadlem společně se slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou. V tuzemsku si ale umí představit i jiný typ dopravy. "Vzdálenější místa jsou motorkářsky nejatraktivnější. Cestu do regionů by tak šlo spojit s výletem na motorce, pak třeba udělat nějakou besedu, jednání se starosty nebo navštívit nějakou firmu," popisuje svoje plány nový český prezident.

A co teď čeká prezidentův tým na Hradě? "Pokud jde o předávání, tak to s sebou nese nejistotu v tom, že dopředu nevíte, jestli nenarazíte na nějaké kostlivce ve skříni, ale ani nevíte, jestli a do jaké míry se můžete spoléhat na lidi, kteří tam jsou," vysvětlil Pavel s tím, že žádné "zemětřesení" na Pražském hradě nechystá. Přiznal ale, že o konci některých osob blízkých exprezidentovi Miloši Zemanovi se jedná.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

0:34-4:20 Dostal při své návštěvě na Slovensku Petr Pavel nějakou radu od Zuzany Čaputové?

4:20-6:15 Je něco, co si jako prezident bude muset po dobu trvání své funkce odpustit nebo dělat jinak, než plánoval?

6:15-10:40 O tom, proč byla inaugurace tak pompézní, i když Pavel slibuje civilnější vedení prezidentského úřadu.

10:40-13:00 Jak se cítí, když mu teď náleží titul "prezident České republiky"?

13:00-16:37 Kde bude Petr Pavel bydlet a jak bude trávit svůj volný čas? Proč by se rád občas "zašil" někde na půdě a vyčistil si hlavu?

16:37-18:18 O tom, že jednání se slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou je "opravdu pohoda", a plánu na společná cestování letadlem na důležitá jednání ve světě.

18:18-25:10 Proč válku na Ukrajině řadí mezi hlavní priority v úřadě? A bude mít jako bývalý voják sociální cítění?

25:10-30:53 O tom, jestli plánuje podepsat důchodovou reformu a jak moc už stihl poznat zákoutí Pražského hradu. Bude tak důkladně zkoumat i to, co je za jeho fungováním?

30:53-38:12 Jak vůbec proběhla "výměna stráží" na Hradě? Jak moc se obmění hradní personál a proč to možná bude chvíli trvat?

38:12-40:04 O komunistické minulosti Petra Pavla a jeho studiu.

40:04-42:36 Půjde do prezidentských voleb za pět let znovu? Co vše by do té doby na Hradě rád změnil?